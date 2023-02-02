Мобилизованный снайпер ВС РФ ликвидировал двух пулемётчиков ВСУ

Один из офицеров российской армии предложил сформировать в обычных пехотных частях снайперские взводы с современным высокоточными комплексами. Первое подготовленное подразделение приняло участие в боевых действиях под Красным Лиманом. Солдаты прорвались из окружения, потеряв четыре человека ранеными, но бились до самого конца и выходили в числе последних. Об этом рассказал военный корреспондент Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

Затем было подготовлено ещё несколько разведывательных и снайперских взводов, которые состоят из мобилизованных, отметил военкор.

"Они показали себя не просто достойно, а в высшей степени профессионально. Не дрогнули, когда противник в течение нескольких дней безостановочно атаковал позиции. Потом в составе штурмовых отрядов начали поддерживать наше наступление", — подчеркнул Куликовский.

Несколько дней назад пулемётчик ВСУ придавил огнём атакующую пехоту ВС РФ. Его уничтожил мобилизованный снайпер, вооружённый винтовкой TSVL-8 "Сталинград". Место за украинским пулемётом занял другой боец, этот же снайпер ликвидировал и его, после чего российские военные смогли продолжить движение вперёд, указал военкор.