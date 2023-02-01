Солдат ВС РФ с позывным "Суета": в первом бое напротив нас оказались африканские наёмники

Боец российской армии с позывным "Суета" рассказал, что 11 декабря состоялся его первый бой в зоне спецоперации на Украине. Тогда его подразделение занималось штурмом позиций противника. В тот момент солдат понял, что перед ним оказались не простые украинские военнослужащие, а профессиональные наёмники из Африки.

"Где-то просто речь слышим иностранную, а где-то понятно по организации самой работы. Во время того самого боя один кричал нам, что он сомалиец. Матом они с акцентом ругаются", — вспоминает "Суета" в беседе с "МК".

Российское подразделение вышло из боя без потерь. Однако солдат признаётся, что "отходил" от этого несколько дней.

"Просыпался от каждого шороха, всё казалось, что противник где-то рядом", — отметил он.