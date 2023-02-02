Украинский военный эксперт Стариков признал плачевное положение ВСУ: "Весь фронт горит"

Генштабу ВСУ остаётся только гадать, на каком направлении российское военное командование решится нанести главный удар в ходе наступления, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, в настоящее время армия России продвигается к административным границам Луганской и Донецкой народных республик, но чтобы выбить противника из Запорожской области, ВС РФ придётся форсировать Днепр.

Любая из атак российской армии, отметил специалист, может быть отвлекающим ударом, но сложность для Киева в том, что бои идут по всей линии соприкосновения.

"Сейчас мы видим, весь фронт загорелся, начиная от Херсонского водохранилища, заканчивая Кременной-Сватово, до Купянска, к востоку Харьковской области. Это весь фронт горит, в том числе юг", — резюмировал Стариков.

Ранее американский эксперт пришёл к выводу, что хитрая стратегия России на Украине рассчитана на разоружение стран-членов НАТО