Генштабу ВСУ остаётся только гадать, на каком направлении российское военное командование решится нанести главный удар в ходе наступления, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.
По его словам, в настоящее время армия России продвигается к административным границам Луганской и Донецкой народных республик, но чтобы выбить противника из Запорожской области, ВС РФ придётся форсировать Днепр.
Любая из атак российской армии, отметил специалист, может быть отвлекающим ударом, но сложность для Киева в том, что бои идут по всей линии соприкосновения.
"Сейчас мы видим, весь фронт загорелся, начиная от Херсонского водохранилища, заканчивая Кременной-Сватово, до Купянска, к востоку Харьковской области. Это весь фронт горит, в том числе юг", — резюмировал Стариков.
Ранее американский эксперт пришёл к выводу, что хитрая стратегия России на Украине рассчитана на разоружение стран-членов НАТО
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.