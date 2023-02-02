Гуменюк заявила о подготовке ВС РФ к нанесению нового ракетного удара по объектам ВСУ на Украине

Вооружённые силы России готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Целями армии РФ должны стать объекты энергетической и военной инфраструктуры. Об этом проинформировала официальный представитель Оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

Военные ВСУ утверждают, что российские корабли в Чёрном море продолжают манёвры и подозрительные перемещения. Это является признаком подготовки к нанесению ударов по Украине, считает Гуменюк.

На данный момент количество кораблей уменьшилось до десяти единиц. При этом в море остаётся лишь одно судно с ракетами. Остальные ушли в пункты базирования. Не исключено, что подобные перемещения говорят о подготовке к ракетному удару, подчёркивает Гуменюк.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной.