WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Союзные войска продолжают наступать в зоне спецоперации, уничтожая противника. Военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo сообщили об успехах русской армии в районе Кременной.

На данном участке фронта ВСУ были обращены в бегство.

"Российские десантники при поддержке и непосредственном участии 144-й Ельнинской дивизии накануне приступили к контратакующим действиям на линии Кременная — Сватово. Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трёх сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ", — докладывают военкоры.

Отмечается, что бойцы 144-й дивизии продержались более семи дней, каждый день отбивая атаки противника. В составе войск ВСУ участвовали также польские наёмники. Российское подразделение также смогло пойти в наступление, отбросив противника на километр от исходных позиций.