Сирена воздушной тревоги звучит на Украине.
Потенциальные цели военной инфраструктуры у российских ракет на данный момент в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Незалежной. Об этом сообщает телеканал RT.
Также сообщается, что режим воздушной тревоги объявлен на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.
Помимо этого, в украинских пабликах сообщают о взрывах, которые слышны пока ещё в украинском в Краматорске.
Ранее рассказывалось, как украинские солдаты, прошедшие подготовку в Великобритании, сдались после 20 минут первого боя.
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