Воздушная тревога в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Сирена воздушной тревоги звучит на Украине.

Потенциальные цели военной инфраструктуры у российских ракет на данный момент в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Незалежной. Об этом сообщает телеканал RT.

Также сообщается, что режим воздушной тревоги объявлен на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.

Помимо этого, в украинских пабликах сообщают о взрывах, которые слышны пока ещё в украинском в Краматорске.

Ранее рассказывалось, как украинские солдаты, прошедшие подготовку в Великобритании, сдались после 20 минут первого боя.