Военнослужащий ВСУ, прошедший недавно подготовку на британской базе Воркоп, рассказал, как вместе со своими сослуживцами сдался русским в плен после 20 минут первого боя.
Об этом сообщает РИА Новости.
В последнее время участились случаи сдачи в плен украинских военных. Журналист Руслан Осташко в своём аккаунте мессенджера рассказал о том, что морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ взяли в плен группу бандеровцев под Угледаром.
Также сообщалось, что бойцы группировки "Отважные" взяли в плен всушников на линии Сватово — Кременная.
Также накануне поступила информация, что Киев готовит позиции к отступлению ВСУ из Артёмовска.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.