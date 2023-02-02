Украинские солдаты, прошедшие подготовку в Британии, сдались после 20 минут первого боя

Военнослужащий ВСУ, прошедший недавно подготовку на британской базе Воркоп, рассказал, как вместе со своими сослуживцами сдался русским в плен после 20 минут первого боя.

Об этом сообщает РИА Новости.

В последнее время участились случаи сдачи в плен украинских военных. Журналист Руслан Осташко в своём аккаунте мессенджера рассказал о том, что морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ взяли в плен группу бандеровцев под Угледаром.

Также сообщалось, что бойцы группировки "Отважные" взяли в плен всушников на линии Сватово — Кременная.

Также накануне поступила информация, что Киев готовит позиции к отступлению ВСУ из Артёмовска.