Под Соледаром ВС РФ уничтожен командир танковой роты ВСУ Артём Шляхтич

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своём Telegram-канале проинформировал об очередном успехе русской армии.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили командира танковой роты 17-й отдельной танковой бригады ВС Украины Артёма Шляхтича. Он был ликвидирован в ходе боёв под Соледаром.

Ранее стало известно, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной. Бойцы 144-й дивизии смогли не только продержаться более семи дней, каждый день отбивая атаки противника, но и пойти в наступление, отбросив врага на километр от исходных позиций.