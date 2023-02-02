Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своём Telegram-канале проинформировал об очередном успехе русской армии.
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили командира танковой роты 17-й отдельной танковой бригады ВС Украины Артёма Шляхтича. Он был ликвидирован в ходе боёв под Соледаром.
Ранее стало известно, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной. Бойцы 144-й дивизии смогли не только продержаться более семи дней, каждый день отбивая атаки противника, но и пойти в наступление, отбросив врага на километр от исходных позиций.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.