Минобороны: группировка "Восток" ВС РФ уничтожила 65 боевиков ВСУ за сутки

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам ВСУ и ликвидирует позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 2 февраля.

Бойцы группировки ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ликвидировали более 65 военнослужащих ВСУ и шесть единиц техники.

"Уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе Полтавки Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе Угледара ДНР", — докладывает ведомство.

Также за сутки армия России ликвидировала четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.