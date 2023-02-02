Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам ВСУ и ликвидирует позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 2 февраля.
Бойцы группировки ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ликвидировали более 65 военнослужащих ВСУ и шесть единиц техники.
"Уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе Полтавки Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе Угледара ДНР", — докладывает ведомство.
Также за сутки армия России ликвидировала четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.