Генерал ВСУ Кривонос оценил работу артиллерии ВС РФ под Соледаром и Бахмутом

Украинский генерал Сергей Кривонос признал эффективную работу артиллерии ВС России под Соледаром и Артёмовском (Бахмут).

Генерал ВСУ подчеркнул, что российская артиллерия значительно превосходит украинскую.

"Задача русских: перемолоть силы армии Украины на Бахмутском направлении в страшной мясорубке, чтобы осуществить наступление в других точках фронта", — цитирует Кривоноса издание "Военное дело".

По его словам, артиллерия ВС РФ за полдня расходует по два боекомплекта, нанося удары по конкретным целям.

Помимо этого, Кривонос подтвердил значительные потери ВСУ под Соледаром. Он отметил, что среди погибших оказались профессиональные и хорошо обученные военные.