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Генерал ВСУ Кривонос оценил работу артиллерии ВС РФ под Соледаром и Бахмутом

Силовые структуры

Украинский генерал Сергей Кривонос признал эффективную работу артиллерии ВС России под Соледаром и Артёмовском (Бахмут).

Генерал ВСУ Кривонос оценил работу артиллерии ВС РФ под Соледаром и Бахмутом

Генерал ВСУ подчеркнул, что российская артиллерия значительно превосходит украинскую.

"Задача русских: перемолоть силы армии Украины на Бахмутском направлении в страшной мясорубке, чтобы осуществить наступление в других точках фронта", — цитирует Кривоноса издание "Военное дело".

По его словам, артиллерия ВС РФ за полдня расходует по два боекомплекта, нанося удары по конкретным целям.

Помимо этого, Кривонос подтвердил значительные потери ВСУ под Соледаром. Он отметил, что среди погибших оказались профессиональные и хорошо обученные военные.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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