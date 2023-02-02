Марочко: бойцы 16-ой бригады теробороны ВСУ отказались выполнять приказ по защите Артёмовска

Украинские бойцы 16-й бригады теробороны Полтавы заявили, что не будут выполнять приказ командования по защите Артёмовска. Такой информацией поделился бывший пресс-секретарь Народной милиции ЛНР подполковник в отставке Андрей Марочко.

Об отказе ВСУшников защищать Артёмовск Марочко рассказал в своём Telegram-канале. К своему посту он прикрепил видео, на котором украинские военные объясняют, что заставило их не подчиниться приказу командования.

«Вы нас хотите кинуть на „ноль“. Мы вас попросили обучить нас. Вы снова это проигнорировали. Мы вас просили. Лично вас просили», − напомнили украинские военные.

ВСУшники подчеркнули, что у них нечем сражаться, а их подразделение является небоеспособным.

Бойцы добавили, что непосредственное командование просто бросило их бригаду: командиры взводов и командир роты спешно отправились "на лечение" сразу же после того, как узнали о том, что им придётся отправляться в Артёмовск.