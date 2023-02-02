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Арестович о высоком качестве подготовки мобилизованных РФ: над "мобиками" ржать уже не получается

Силовые структуры

Алексей Арестович признал эффективность подготовки российских мобилизованных, которые, по его словам, научились хорошо воевать.

Арестович о высоком качестве подготовки мобилизованных РФ: над "мобиками" ржать уже не получается

Украинский военный аналитик рассказал, что половину призванных на СВО россиян в рамках частичной мобилизации отправили на полигоны для обучения.

Арестович отметил, что впервые столкнулся с такой практикой, когда военнослужащих, прошедших полный курс обучения и не сдавших экзамен в виде батальонно-тактических учений с боевой стрельбой, отправляют на переподготовку.

Он объяснил, что успехи в Соледаре и Бахмуте связаны с тем, что российских мобилизованных хорошо подготовили.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского озвучил логику, заставляющую мобилизованных хорошо изучать военное дело. Арестович отметил, что военнослужащие РФ не хотят умирать, поэтому находят способы воевать эффективно. Преимущество мобилизованных, по его мнению, заключается в том, что это люди с разнообразным опытом. Даже "айтишники", по словам военного аналитика, находят на фронте применения своим навыкам, запуская беспилотники и приноравливаясь вести успешную разведывательную деятельность.

Он напомнил, что Берлин взяли мобилизованные, в то время как кадровая армия сдалась в плен или погибла в первые месяцы войны.

"Над мобиками можно ржать очень долго, но если их качественно готовить, то ржать уже не получается", — объяснил Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин заведёт СВО в тупик и начнёт переговоры. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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