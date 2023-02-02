На территорию Запорожской области прибыли пока всего три добровольца из Турции, чтобы принять участие в спецоперации на стороне России. Но это только начало, заявил "МК" член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Политик назвал основной проблемой логистику, отметив, что попасть в зону СВО из других государств нелегко.
Он добавил, что, помимо турок, которые сражаются бок о бок с запорожскими казаками, есть ещё и сербские добровольцы.
По словам политика, желающих воевать за Россию много и их число будет лишь увеличиваться.
"Я уверен, что количество добровольцев будет расти, потому что мне известно желание попасть к нам граждан более чем из сорока государств. Причём значительная часть этих государств — это экономически развитые страны Запада: Британия, США, Канада", — заметил Рогов.
Он рассказал, что в подразделениях Донецкой Народной Республики (ДНР) есть немцы, американцы, британцы, канадцы, бразильцы, французы и испанцы. Как минимум два десятка иностранцев точно воюет, заключил собеседник издания.
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