РИА Новости: добровольцы из Турции готовятся отправиться в зону СВО

Добровольцы из Турции начали прохождение боевой подготовки в рядах батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из добровольцев рассказал корреспонденту, что много лет учился в Москве. По его словам, в Турции хорошо понимают, против кого на самом деле воюет Россия на Украине.

США везде спонсируют террористов, а не сирийцев и украинцев, чтобы был хаос во всех странах, заметил собеседник издания.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что в зону СВО стали приезжать всё больше иностранцев, желающих сражаться на стороне России против США и НАТО. Из какой они страны, репортёр не уточнил.