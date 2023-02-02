Добровольцы из Турции начали прохождение боевой подготовки в рядах батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Один из добровольцев рассказал корреспонденту, что много лет учился в Москве. По его словам, в Турции хорошо понимают, против кого на самом деле воюет Россия на Украине.
США везде спонсируют террористов, а не сирийцев и украинцев, чтобы был хаос во всех странах, заметил собеседник издания.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что в зону СВО стали приезжать всё больше иностранцев, желающих сражаться на стороне России против США и НАТО. Из какой они страны, репортёр не уточнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.