Владимир Зеленский уверен, что Россия стоит на пороге проигрыша, однако имеет потенциал к наступлению.
Президент Украины рассказал, что провёл очередное заседание Ставки, на котором состоялся "особо весомый разговор". Он отметил, что обсуждалось усиление давления ВС РФ на Донбассе.
"Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже понятен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий", — написал Зеленский в своём микроблоге.
Украинский лидер подчеркнул важность обеспечения ВСУ оружием и оборудованием.
Ранее Алексей Арестович озвучил план "максимум" для российской армии.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.