Зеленский заявил, что российская армия находится в "специфической стадии"

Владимир Зеленский уверен, что Россия стоит на пороге проигрыша, однако имеет потенциал к наступлению.

Президент Украины рассказал, что провёл очередное заседание Ставки, на котором состоялся "особо весомый разговор". Он отметил, что обсуждалось усиление давления ВС РФ на Донбассе.

"Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже понятен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий", — написал Зеленский в своём микроблоге.

Украинский лидер подчеркнул важность обеспечения ВСУ оружием и оборудованием.

Ранее Алексей Арестович озвучил план "максимум" для российской армии.