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Арестович озвучил план "максимум" для армии РФ, накопившей ресурсы в виде живой силы и техники

Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, какую задачу "максимум", по его мнению, ставит перед собой командование российской армии. Он отметил трезвость и реализм генерала Валерия Герасимова.

Арестович озвучил план "максимум" для армии РФ, накопившей ресурсы в виде живой силы и техники

Украинский военный аналитик считает, что России нужна пауза в СВО для выработки нового стратегического плана.

Он отметил, что пауза может быть в форме перемирия, прекращения военных действий, переведение СВО в вялотекущий конфликт.

Новое наступление, по мнению Арестовича, преследует цель получить более выгодные переговорные позиции.

"План максимум: "возвращение" Луганской области и захват Донецкой, удержание Крыма", — написал аналитик в своём микроблоге, отметив, что ВС РФ накопили ресурсы в виде живой силы и техники для нового наступления.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского сказал, что перед Украиной стоит задача выстоять, подготовив свои резервы с помощью стран-союзников.

"Драка будет страшной. Противник не хочет отдавать небо. Наша задача — сбросить его оттуда", — написал Арестович в своём микроблоге.

Ранее Алексей Арестович признал высокое качество подготовки российских мобилизованных. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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