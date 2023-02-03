Власти ДНР: артиллерия РФ контролирует все подходы к Артёмовску

В Артёмовске для ВС России намечается "большой успех", а российская артиллерия контролирует все подходы к городу, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, подразделения ВС России плотно закрепились на восточных окраинах города.

"В Артёмовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, — пояснил советник РИА Новости. — Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу".

Как подчеркнул Кимаковский, российские и союзные войска близки к оперативному окружению Артёмовска.