Губернатор Богомаз: Украина нанесла ракетный удар по Брянской области

Рано утром 3 февраля украинские боевики атаковали Брянскую область, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа", — написал он в в собственном Telegram-канале.

По словам губернатора, атака осуществлялась с помощью четырёх ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны ВС РФ.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — резюмировал Богомаз.

Ранее военный эксперт заявил, что западные страны вынуждают Россию применить ядерное оружие на Украине.