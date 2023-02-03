Рано утром 3 февраля украинские боевики атаковали Брянскую область, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа", — написал он в в собственном Telegram-канале.
По словам губернатора, атака осуществлялась с помощью четырёх ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны ВС РФ.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — резюмировал Богомаз.
Ранее военный эксперт заявил, что западные страны вынуждают Россию применить ядерное оружие на Украине.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.