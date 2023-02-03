Марочко: боевики ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен под Кременной

Украинские боевики открыли огонь по своим сослуживцам, которые решили сдаться в плен в районе Кременной. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе боевых действий на опорном пункте солдаты ВСУ вывесили белую ткань вместо флага Незалежной. Затем на радиочастотах был зафиксирован запрос о том, что 12 военнослужащих украинской армии хотят сдаться, рассказал Марочко.

После этого российские войска прекратили огонь, однако артиллерия противника нанесла удар по позициям сослуживцев с белым флагом.

"По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли", — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.