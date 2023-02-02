Боевики ВСУ часто не могут выйти из подвалов в Артёмовске из-за артобстрелов ВС РФ

Украинские солдаты, которые оказались в оперативном окружении в Артёмовске, несут колоссальные потери. Многие из них пытаются сохранить свои жизни и прячутся в подвалы и канализации города. Однако выйти из укрытий они не могут, поскольку артиллерийский огонь со стороны ВС РФ не прекращается.

"Вот свечку зажгли, погреем душу и тело", — рассказал один из боевиков ВСУ в социальных сетях.

Также украинские войска применяют под Артёмовском привычную им тактику "живого щита" и размещают свои позиции в многоквартирных и частных жилых домах.