Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку хода боевых действий на Украине. Эксперты признали, что российские войска осуществили значительное продвижение к юго-западу от Кременной, отбросив боевиков ВСУ с нескольких позиций.
"Россия интенсифицировала атаки в районе Кременной. Это может говорить о том, что российская армия создаёт условия для наступления на этом участке", — отмечается в материале ISW.
Также эксперты отметили, что ВС РФ продолжают наступать на Артёмовском направлении. По их мнению, российская армия в скором времени выйдёт к Северску и возьмёт город в оперативные клещи, окружив группировку ВСУ.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.