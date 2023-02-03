ISW: войска ВС РФ интенсифицировали атаки в районе Кременной и могут выйти к Северску

Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку хода боевых действий на Украине. Эксперты признали, что российские войска осуществили значительное продвижение к юго-западу от Кременной, отбросив боевиков ВСУ с нескольких позиций.

"Россия интенсифицировала атаки в районе Кременной. Это может говорить о том, что российская армия создаёт условия для наступления на этом участке", — отмечается в материале ISW.

Также эксперты отметили, что ВС РФ продолжают наступать на Артёмовском направлении. По их мнению, российская армия в скором времени выйдёт к Северску и возьмёт город в оперативные клещи, окружив группировку ВСУ.