Минобороны расширило зону ответственности ЮВО на четыре новых региона

Министерство обороны России решило расширить зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) на четыре новых региона — Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую.

На сайте военного ведомства опубликована карта, в которую вошли регионы в состав ЮВО. В Минобороны объяснили, что расширение зоны ответственности связано с вхождением в состав страны подразделений Народной милиции республик Донбасс.

"Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооружённых сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР", — пояснили ТАСС в ведомстве.