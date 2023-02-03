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Минобороны расширило зону ответственности ЮВО на четыре новых региона

Силовые структуры

Министерство обороны России решило расширить зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) на четыре новых региона — Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую.

Минобороны расширило зону ответственности ЮВО на четыре новых региона

На сайте военного ведомства опубликована карта, в которую вошли регионы в состав ЮВО. В Минобороны объяснили, что расширение зоны ответственности связано с вхождением в состав страны подразделений Народной милиции республик Донбасс.

"Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооружённых сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР", — пояснили ТАСС в ведомстве.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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