Норвегия может закупить 54 немецких танка Leopard у Германии

Норвегия может передать танки Украине в конце марта. Такое заявление сделал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Однако, по его словам, Норвегия пока не определилась с их количеством. На данный момент у страны есть 36 танков Leopard 2.

"Мы пока не определились с числом… Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее", — сказал Грам.

3 февраля стало известно, что Норвегия может закупить 54 немецких танка Leopard у Германии. С данным заявлением власти могут выступить до конца дня. Об этом сообщают Местные СМИ со ссылкой на свои источники.

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