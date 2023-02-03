Sueddeutsche Zeitung: на Западе возникли проблемы с боеприпасами для танков Leopard 1

Запад столкнулся с острым дефицитом боеприпасов для немецких танков Leopard 1, которые планируется передать Вооружённым силам Украины (ВСУ), пишет Sueddeutsche Zeitung.

Газета напоминает, что власти ФРГ хотят предоставить Киеву 88 таких боевых машин. По информации издания, Германия попросила Бразилию поставить боеприпасы для Leopard 1, но президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Берлина.

Как подчёркивается в публикации, отказ от сотрудничества объясняется тем, что в мире уже не производят танки Leopard 1, поэтому снарядов для них тоже практически нет.

"Для танков Leopard 2 используются совсем другие боеприпасы", — уточнил автор материала.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы РФ вскоре получат новые боевые машины "Урал", которым не страшна тяжёлая техника НАТО.