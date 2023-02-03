МИД Украины: Киев почти договорился по поводу поставок дальнобойных ракет

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти страны "выходят на финишную прямую" в обсуждении передачи Киеву дальнобойных ракет.

"Мы давно поднимали этот вопрос", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передаёт BBC.

Вместе с этим министр не сказал, какие страны принимают участие в переговорах по поставкам подобного вооружения на Украину.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ВСУ необходимы ракеты с дальностью 150-200 километров. Такая техника позволит нарушить снабжение армии РФ, добавил чиновник.