Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт Илья Крамник: ВСУ маскируют свои склады вооружения под гражданские объекты
Медведев: экономика Украины стремительно превращается в смрадную труху
Эндокринолог Губкина: сало допускается употреблять не чаще одного раза в месяц
"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя
В Киеве собрались "наказывать" проживающих в Крыму россиян в случае захвата полуострова
Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц
Боевики ВСУ прячут системы ПВО в Херсоне из-за дронов-камикадзе ВС РФ "Ланцет"
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных в Турции
Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов

Подоляк: для возвращения контроля над территориями ВСУ нужно около 350 западных танков

Силовые структуры

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, в какой технике нуждается армия страны.

Подоляк: для возвращения контроля над территориями ВСУ нужно около 350 западных танков

Как заявил политик, ВСУ необходимы ракеты с дальностью 150-200 километров для нарушения снабжения противника. Ещё Киеву нужны минимум 350-450 танков, которые позволят вернуть контроль над территориями, добавил чиновник. Вместе с этим он указал на важность артиллерии и авиации.

"Просьбы разумны", — подчеркнул советник главы офиса, передаёт "20 minutos".

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал западные танки Abrams и Leopard 2 на Украине "бесполезным мусором".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
Эндокринолог Губкина: сало допускается употреблять не чаще одного раза в месяц
Подоляк: для возвращения контроля над территориями ВСУ нужно около 350 западных танков
Вера способна менять генетический код
"Гроза Иванов" не разразилась: обученные на Западе всушники сдались ВС РФ уже через 20 минут боя
В Киеве собрались "наказывать" проживающих в Крыму россиян в случае захвата полуострова
Новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц
Боевики ВСУ прячут системы ПВО в Херсоне из-за дронов-камикадзе ВС РФ "Ланцет"
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на грязь и бездомных в Турции
Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов
Демограф Алла Иванова связала спад рождаемости в РФ с взрослением женщин, родившихся в 1990-х
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников