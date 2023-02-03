Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, в какой технике нуждается армия страны.
Как заявил политик, ВСУ необходимы ракеты с дальностью 150-200 километров для нарушения снабжения противника. Ещё Киеву нужны минимум 350-450 танков, которые позволят вернуть контроль над территориями, добавил чиновник. Вместе с этим он указал на важность артиллерии и авиации.
"Просьбы разумны", — подчеркнул советник главы офиса, передаёт "20 minutos".
Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал западные танки Abrams и Leopard 2 на Украине "бесполезным мусором".
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