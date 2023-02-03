Снаряд гранатомётчика ВСУ отрикошетил от башни российского танка в зоне СВО

Выпущенный гранатомётчиком ВСУ снаряд отрикошетил от башни российского танка.

Операторы БПЛА сняли дуэль украинских гранатомётчиков и танка ВС РФ.

Российским дронам удалось выявить группу пехотинцев ВСУ, которая пряталась в землянках. Ликвидировать боевиков попытались танкисты 3-й мотострелковой дивизии. Однако противник выжил после прямого попадания по укрытию. Один из гранатомётчиков ВСУ выстрелил вслед российскому танку и задел башню бронемашины. Снаряд прошёл чуть выше намеченной цели.

Авторы Telegram-канала "Два майора", на котором было опубликовано видео дуэли, сообщают, что российский танк существенно не пострадал.