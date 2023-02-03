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Снаряд гранатомётчика ВСУ отрикошетил от башни российского танка в зоне СВО

Силовые структуры

Выпущенный гранатомётчиком ВСУ снаряд отрикошетил от башни российского танка.

Снаряд гранатомётчика ВСУ отрикошетил от башни российского танка в зоне СВО

Операторы БПЛА сняли дуэль украинских гранатомётчиков и танка ВС РФ.

Российским дронам удалось выявить группу пехотинцев ВСУ, которая пряталась в землянках. Ликвидировать боевиков попытались танкисты 3-й мотострелковой дивизии. Однако противник выжил после прямого попадания по укрытию. Один из гранатомётчиков ВСУ выстрелил вслед российскому танку и задел башню бронемашины. Снаряд прошёл чуть выше намеченной цели.

Авторы Telegram-канала "Два майора", на котором было опубликовано видео дуэли, сообщают, что российский танк существенно не пострадал.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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