МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию

В штурмовые бригады украинской "Гвардии наступления" будут набирать бездомных. Об этом рассказал и. о. главы МВД Украины Игорь Клименко.

"Было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерявших дом или родных из-за войны, объединить в такие бригады", — заявил он в эфире местного телеканала.

По словам Клименко, подразделения из бомжей уже начали формировать. Они должны помочь боевикам в наступлении на Россию, чтобы "Украина смогла выйти на международно признанные границы", заявил он.

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