Марочко заявил, что группировка ВСУ в Северске близка к окружению

Группировка украинской армии, которая находится в Северске, в скором времени попадёт в окружение благодаря успешному продвижению ВС РФ в районе Кременной. Об этом заявил подполковник в отставке Андрей Марочко.

"У нас идёт успешная освободительная кампания именно в данном районе. Мы очень хорошо подготовились, то есть были проведены мероприятия для того, чтобы наши подразделения выдвинулись вперёд. Успех развивается на разных направлениях", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко подчеркнул, что все подразделения противника под Кременной оказались в крайне тяжёлом положении. Если боевики ВСУ в ближайшее время не покинут свои позиции, то будут ликвидированы, отметил он.