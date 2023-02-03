Группировка украинской армии, которая находится в Северске, в скором времени попадёт в окружение благодаря успешному продвижению ВС РФ в районе Кременной. Об этом заявил подполковник в отставке Андрей Марочко.
"У нас идёт успешная освободительная кампания именно в данном районе. Мы очень хорошо подготовились, то есть были проведены мероприятия для того, чтобы наши подразделения выдвинулись вперёд. Успех развивается на разных направлениях", — сказал он в эфире Первого канала.
Марочко подчеркнул, что все подразделения противника под Кременной оказались в крайне тяжёлом положении. Если боевики ВСУ в ближайшее время не покинут свои позиции, то будут ликвидированы, отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.