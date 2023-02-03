Генерал Золотов заявил об увеличении числа наёмников ВСУ в зоне СВО

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов был составе частей Росгвардии в Крыму и в Херсонской области. Он поделился увиденным в зоне спецоперации.

По его словам, у ВС Украины отмечается рост количества наёмников из Европы. Эти боевики имеют боевой опыт участия в вооружённых конфликтах и соответствующий уровень подготовки.

Данные Росгвардии говорят о том, что с начала спецоперации сапёры ведомства на освобождённых территориях ликвидировали свыше 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили более 112 тысяч опасных предметов. Кроме того, очистив от неразорвавшихся снарядов 17 тысяч км автодорог, они сохранили жизни мирных людей.