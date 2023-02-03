Под Артёмовском ранены два норвежских наёмника

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске идут ожесточённые бои.

Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о ранении двух наёмников из Норвегии. Речь идёт о Сандере Сьорсвене Трелвике и Симоне Йонсене. Они позиционируют себя как волонтёры-медики.

Йонсен рассказал, что они с товарищем получили задание об эвакуации нескольких человек, которые пострадали от обстрелов. После прибытия на место по медикам был открыт огонь ВС РФ.

Мать Трелвика сообщила, что тот получил ожоги 30-40% тела и имеет осколочные ранения. Оба наёмника были отправлены в военный госпиталь Днепропетровска на лечение. Отмечается, что власти Норвегии эвакуируют раненых через Польшу на родину.