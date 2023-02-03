Лётчик с позывным Джус в интервью Financial Times признал, что украинская авиация столкнулась с серьёзными проблемами. На фоне нехватки пилотов и запчастей для самолётов ВВС Украины значительно уступают российской авиации.
"Ситуация для нас становится всё хуже и хуже с каждым днём", — рассказал он.
Пилот украинского истребителя МиГ-29 заявил, что на самолёте установлен 40-летний радар, поэтому он не может поразить беспилотник или ракету противника. Джус призвал Запад поставить в Киев "современные машины", которые смогли бы оказать достойное сопротивление российским Су-35 и МиГ-31.
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