FT: пилот МиГ-29 ВВС Украины заявил, что не может сбить ни одну цель из-за 40-летнего радара

Лётчик с позывным Джус в интервью Financial Times признал, что украинская авиация столкнулась с серьёзными проблемами. На фоне нехватки пилотов и запчастей для самолётов ВВС Украины значительно уступают российской авиации.

"Ситуация для нас становится всё хуже и хуже с каждым днём", — рассказал он.

Пилот украинского истребителя МиГ-29 заявил, что на самолёте установлен 40-летний радар, поэтому он не может поразить беспилотник или ракету противника. Джус призвал Запад поставить в Киев "современные машины", которые смогли бы оказать достойное сопротивление российским Су-35 и МиГ-31.