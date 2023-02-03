Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам ВСУ и ликвидирует позиции противника по всей линии фронта Донбасса. Минобороны РФ представило сводку новостей на 3 февраля.
Сообщается, что военнослужащие России впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS. О его поставке Киеву стало известно осенью.
"Нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах. В районе Красноармейска ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", — докладывает ведомство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.