Минобороны: ВС РФ впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS под Красноармейском ДНР

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам ВСУ и ликвидирует позиции противника по всей линии фронта Донбасса. Минобороны РФ представило сводку новостей на 3 февраля.

Сообщается, что военнослужащие России впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS. О его поставке Киеву стало известно осенью.

"Нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах. В районе Красноармейска ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", — докладывает ведомство.