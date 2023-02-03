Российские бойцы-аэроразведчики из добровольческого подразделения "Каскад" ДНР пошли на хитрость, чтобы обмануть украинскую ПВО. Об уникальном случае рассказал военному журналисту, автору проекта Wargonzo Семёну Пегову руководитель волонтёрской роты Стас Кузьменко.
В неравном бою сошлись украинское ПВО "Оса" и русский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Операторы, выполняя боевой вылет, поняли, что беспилотник обнаружен врагом и по нему уже производятся выстрелы ракет.
Разведчики, сохраняя хладнокровие, "чуть поиграв" с высотой, виртуозно увели дрон из-под огня противника и вернули его на базу. Аппарат до сих пор ещё находится в работе, заключил военнослужащий.
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