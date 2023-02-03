Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Ларс Берн: Россия начинает демилитаризацию НАТО из-за поставок оружия на Украину
Исследование показало, что маски все-так не защищают от коронавируса
Снаряд гранатомётчика ВСУ отрикошетил от башни российского танка в зоне СВО
"Черную бухгалтерию" компании, связанной с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", обнаружила СБУ в Днепре
В Польше начали унижать украинцев размещением рекламных щитов
МИД Украины: Киев почти договорился по поводу поставок дальнобойных ракет
Гагин: у армии Украины нет возможностей для наступления ни на одном из направлений
Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артёмовска
Певец Олег Газманов заявил, что его пытались заставить поддержать нацистский лозунг в Дубае

Бойцы "Отважных" обнаружили "странные просьбы" убитых боевиков ВСУ относительно похорон

Силовые структуры

Бойцы группировки "Отважные" совместно с десантниками ВС РФ взяли в четверг штурмом украинские позиции под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) и обнаружили ошеломляющие просьбы украинских боевиков. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Бойцы "Отважных" обнаружили "странные просьбы" убитых боевиков ВСУ относительно похорон

Отмечается, что в ходе штурма несколько всушников, отказавшиеся сдаться, были уничтожены. При осмотре документов военные России обнаружили записи боевиков, написанные собственноручно, в которых они просили похоронить их без оповещения родственников на городском кладбище.

"Судя по всему, такую уловку украинское командование использует для того, чтобы скрывать от родственников гибель всушников и впаривать им ложь про "без вести пропавших". Скорее всего, просьбы были написаны под давлением командиров", — прокомментировали данный факт репортёры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
Минздрав официально разрешил бомжам ночевать в приёмных отделениях больниц
Успех Китая или это другое: аэростат-шпион летает над США и Канадой
Подоляк заявил, что "сейчас не время" вести переговоры с Россией
Песков объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор продолжается
Песков назвал "уткой" данные о том, что ЦРУ предлагало РФ 20% территории Украины
МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию
Актриса Александра Урсуляк призналась, что боялась выступать перед Пугачёвой
В Луганской Народной Республике заявили, что ВС России взяли под контроль Белогоровку
Эксперт Марамчина: разговаривать с детьми о сексе нужно открыто, учитывая их возраст
ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области — все ракеты сбил ЗРК "Панцирь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников