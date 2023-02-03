Бойцы "Отважных" обнаружили "странные просьбы" убитых боевиков ВСУ относительно похорон

Бойцы группировки "Отважные" совместно с десантниками ВС РФ взяли в четверг штурмом украинские позиции под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) и обнаружили ошеломляющие просьбы украинских боевиков. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе штурма несколько всушников, отказавшиеся сдаться, были уничтожены. При осмотре документов военные России обнаружили записи боевиков, написанные собственноручно, в которых они просили похоронить их без оповещения родственников на городском кладбище.

"Судя по всему, такую уловку украинское командование использует для того, чтобы скрывать от родственников гибель всушников и впаривать им ложь про "без вести пропавших". Скорее всего, просьбы были написаны под давлением командиров", — прокомментировали данный факт репортёры.