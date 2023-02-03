ВС РФ продвинулись вперёд на более выгодные позиции на Донецком направлении

Группировке российской армии, находящейся на юге, удалось продвинуться вперёд на донецком направлении, заняв более выгодные позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС РФ удалось ликвидировать украинское хранилище топлива, используемое для военных целей. Помимо этого, два склада со снарядами ВСУ были ликвидированы вблизи Михайловки и Кураховки.