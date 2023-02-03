Советник Пушилина: военные России взяли в полукольцо Угледар

Город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) взят в полукольцо российскими военными, его освобождение идёт по аналогии с Артёмовском. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что ВС РФ ведут постепенный захват Угледара в полукольцо по той же схеме, что и в Артёмовске.

Город собираются взять в клещи, добавил собеседник издания.

По словам советника Дениса Пушилина, подвоз живой силы и боеприпасов в город у Киева существенно затруднён, так как трасса из Красноармейска в Угледар находится под огневым контролем российских военных.