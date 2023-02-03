МК: генерал ФСБ Михайлов заявил, что расстрелы ВСУ своих солдат вошли в норму

Боевики ВСУ 3 февраля расстреляли 12 своих сослуживцев, которые решили сдаться в плен. Об этом ранее сообщал военный блогер Андрей Марочко. Зампредседателя движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал произошедшее.

Он отметил, что такие случаи участились в восках ВСУ, это уже входит в норму.

Генерал-майор объясняет происходящее нахождением противника в тяжёлых условиях и крупными потерями. Кроме того, бойцы украинской армии деморализованы.

Военные ВСУ давно понимают, что в любой момент их могут уничтожить свои же. Командование считает их "пушечным мясом".

"Не исключено, что по украинским военным, поднявшим белый флаг, могли стрелять иностранные наёмники. Либо они по украинцам, либо украинцы по ним", — сказал Михайлов в беседе с "МК".

Генерал-майор назвал происходящее абсолютным произволом командиров.