Замминистра обороны РФ Евкуров лично корректирует действия 2-го армейского корпуса

Ответственный за боевую подготовку в армии замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров лично корректирует действия бойцов спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса ВС РФ. Фото, подтверждающие его присутствие в зоне СВО, появились в Сети 3 февраля. Данную информацию также подтвердил командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.

На кадрах видно, как Евкуров лично осматривает артиллеристские орудия, разговаривает с бойцами и даёт бойцам рекомендации по маскировке и корректировке огня.

Ранее Pravda.Ru писала, что все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов пойдут на оснащение участников СВО.