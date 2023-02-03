Зеленский заявил, что сдавать Бахмут ВСУ не собираются

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" ответил на вопрос, что будет с Артёмовском (Бахмутом). Он заявил, что украинская армия не собирается оставлять город.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сказал украинский лидер.

Ранее поступали сообщения о том, что в Киеве якобы приняли решение отвести войска из Артёмовска, чтобы сохранить оставшиеся подразделения. Однако теперь эту информацию опроверг Зеленский.

О том, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но не может оставить его, заявлял в интервью испанскому изданию и советник офиса президента Михаил Подоляк.