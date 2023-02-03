Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" ответил на вопрос, что будет с Артёмовском (Бахмутом). Он заявил, что украинская армия не собирается оставлять город.
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сказал украинский лидер.
Ранее поступали сообщения о том, что в Киеве якобы приняли решение отвести войска из Артёмовска, чтобы сохранить оставшиеся подразделения. Однако теперь эту информацию опроверг Зеленский.
О том, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но не может оставить его, заявлял в интервью испанскому изданию и советник офиса президента Михаил Подоляк.
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