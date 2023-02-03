Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат Гаранин: дело экс-главы нижегородского Росприроднадзора может иметь положительный исход
Демограф: если русские не перейдут к семьям с двумя-тремя детьми, их история закончится
Министр энергетики РФ о риске сокращения выпуска нефтепродуктов: "Как введут эмбарго, будем рассматривать"
В Казахстане деньги из ящиков для пожертвований шли на финансирование экстремистов
Польский премьер признал, что санкции слабо действуют на Россию
Вирусолог Альтштейн: вспышка "Кракена" в России маловероятна
Оренбурженка получала более 100 звонков в день из банка с требованием вернуть кредит
Москвичи не хотят заводить романы с иногородними
В Новосибирске экс-сотрудницу "Почты России" подозревают в хищении 4,5 млн рублей

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска

Силовые структуры

Артёмовск уже близок к полному окружению российскими войсками, но киевский режим отказывается отступать из города. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власть интересует именно территория населенного пункта и её стратегическое значение. По его словам, "дело не в 10 процентах оставшихся жителей".

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска

"Дело не в 10 процентах населения, а в нашей территории, в наших домах", — заявил Подоляк.

Заявление представитель киевского режима сделал в интервью испанскому изданию 20 minutes. Журналисты прямо спросили его о целесообразности дальнейшего сопротивления, что и вынудило Подоляка сказать правду.

Ранее Pravda.Ru писала, что американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
Министр энергетики РФ о риске сокращения выпуска нефтепродуктов: "Как введут эмбарго, будем рассматривать"
В Казахстане деньги из ящиков для пожертвований шли на финансирование экстремистов
Польский премьер признал, что санкции слабо действуют на Россию
Советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска
Вирусолог Альтштейн: вспышка "Кракена" в России маловероятна
Оренбурженка получала более 100 звонков в день из банка с требованием вернуть кредит
Москвичи не хотят заводить романы с иногородними
Доктор Евдокименко: можно быстро восстановиться после COVID-19
В Новосибирске экс-сотрудницу "Почты России" подозревают в хищении 4,5 млн рублей
Бельгийские бизнесмены хотят заработать на танках Leopard для Украины, которые они купили как металлолом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]avda.ru

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников