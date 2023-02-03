Советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска

Артёмовск уже близок к полному окружению российскими войсками, но киевский режим отказывается отступать из города. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власть интересует именно территория населенного пункта и её стратегическое значение. По его словам, "дело не в 10 процентах оставшихся жителей".

"Дело не в 10 процентах населения, а в нашей территории, в наших домах", — заявил Подоляк.

Заявление представитель киевского режима сделал в интервью испанскому изданию 20 minutes. Журналисты прямо спросили его о целесообразности дальнейшего сопротивления, что и вынудило Подоляка сказать правду.

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