Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пентагон готов принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV
Подоляка заявил о начале обратного отсчёта для войск ВС Украины в Артёмовске
Адвокат Добровинский: иск к Киркорову - жалкие попытки ввести запрет на его творчество
Воздушная тревога в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Украинский пленный рассказал о наркотической зависимости солдат ВСУ
Польские фермеры заблокировали пункты на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна
Pais: на вхождение Украины в ЕС уйдут световые годы
Певец Олег Газманов осудил Валерия Меладзе за поддержку Украины на корпоративе в Дубае
Алёна Водонаева: одноклассники сына кидают мне заявки в «друзья» во «ВКонтакте»

Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ

Силовые структуры

Американские тяжелые танки Abrams не смогли оказать сопротивление российским войскам. Как пишет издание Babylon Bee, всему виной — радужный камуфляж. Экипажи решили нанести на машины символику ЛГБТ. Нетрадиционный камуфляж не спас: как только Abrams завернули за угол одного из зданий, они сразу были накрыты огнем российских войск.

Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ

"Американские военные извлекут уроки из допущенных ошибок, и я лично обязуюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать наши силы еще прогрессивнее", — цитирует издание министра обороны США Ллойда Остина.

Отметим, что Babylon Bee публикует сатирические новости на различные темы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Дуда сообщил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках коалиции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Последние материалы
Воздушная тревога в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ
Польские фермеры заблокировали пункты на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна
Украинский пленный рассказал о наркотической зависимости солдат ВСУ
Pais: на вхождение Украины в ЕС уйдут световые годы
Леонид Ярмольник: наши правнуки будут смотреть фильмы Гайдая, он — победитель на все времена
Певец Олег Газманов осудил Валерия Меладзе за поддержку Украины на корпоративе в Дубае
Алёна Водонаева: одноклассники сына кидают мне заявки в «друзья» во «ВКонтакте»
В США ISW информирует о подготовке войсками ВС РФ рейдов через границу на севере Украины
Суд объявил приговор двум полицейским в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников