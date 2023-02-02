Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ

Американские тяжелые танки Abrams не смогли оказать сопротивление российским войскам. Как пишет издание Babylon Bee, всему виной — радужный камуфляж. Экипажи решили нанести на машины символику ЛГБТ. Нетрадиционный камуфляж не спас: как только Abrams завернули за угол одного из зданий, они сразу были накрыты огнем российских войск.

"Американские военные извлекут уроки из допущенных ошибок, и я лично обязуюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать наши силы еще прогрессивнее", — цитирует издание министра обороны США Ллойда Остина.

Отметим, что Babylon Bee публикует сатирические новости на различные темы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Дуда сообщил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках коалиции.