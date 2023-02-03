Жителей Славянска призывают эвакуироваться из-за приближения линии фронта

Российские войска все ближе подходят к Славянску. Власти города всерьёз обеспокоены возможным его переходом под контроль России. Жителей славянска призывают эвакуироваться. Такое заявление 3 февраля сделал мэр города Вадим Лях. По его словам, с приближением российских войск будет расти частота обстрелов Славянска, что сильно увеличивает опасность прибывания в нём мирных жителей.

"Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов, частота будет расти, и, соответственно, опасность также будет расти", — добавил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что советник главы Офиса Зеленского Подоляк рассказал о целесообразности удержания Артёмовска. Он заявил, что власть интересует именно территория населенного пункта и её стратегическое значение. По его словам, "дело не в 10 процентах оставшихся жителей".