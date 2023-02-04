Танковые подразделения Первого Донецкого армейского корпуса оказывают огневую поддержку наступающей пехоте по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Народной милиции ДНР.
"Работаем на Донецком направлении по живой силе и технике противника", — пояснил военнослужащий с позывным "Зуёк".
Он добавил, что координаты опорных пунктов и мест дислокации врага танкисты получают от разведки, после чего оперативно выезжают на огневой рубеж, отстреливаются и меняют дислокацию.
Ранее военкоры опубликовали запись с разведывательного дрона, который смог запечатлеть уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".