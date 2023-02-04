Танкисты 1-й Славянской бригады громят скопления противника

Танковые подразделения Первого Донецкого армейского корпуса оказывают огневую поддержку наступающей пехоте по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Народной милиции ДНР.

"Работаем на Донецком направлении по живой силе и технике противника", — пояснил военнослужащий с позывным "Зуёк".

Он добавил, что координаты опорных пунктов и мест дислокации врага танкисты получают от разведки, после чего оперативно выезжают на огневой рубеж, отстреливаются и меняют дислокацию.

Ранее военкоры опубликовали запись с разведывательного дрона, который смог запечатлеть уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.