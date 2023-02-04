Дрон запечатлел уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами для украинской армии на Херсонском направлении, который националисты устроили внутри постройки в частном секторе.

Обнаружить замаскированное хранилище снарядов помогли разведывательные беспилотники, запущенные с контролируемого ВС РФ берега Днепра. Операторы БПЛА ночью зафиксировали подозрительную активность вражеского транспорта в оккупированном посёлке Змиевка Бериславского района.

Дальнейшее наблюдение помогло выяснить, что солдаты ВСУ устроили склад с боеприпасами в двухэтажном доме посреди частного сектора. Координаты строения были переданы артиллерийскому расчёту, который полностью уничтожил подстройку.

Ранее украинский военный эксперт пожаловался на возросшую активность российских войск по всей линии боевого соприкосновения, что мешает угадать направление главного удара армии России.