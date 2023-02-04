В Сети появились кадры, как британский наёмник зарывается в землю под ударами российской артиллерии

В Сети появились кадры попытки спасения британского наёмника от российских войск. Предположительно, сняты они еще летом, но обнародованы были только сейчас.

На кадрах видно, как британский наёмник, имя которого не называется, пытается снять на камеру мастер-класс по выживанию в зоне спецоперации. Однако, во время съемки он слышит гул летящих снарядов. Спасаясь от обстрела, британец прыгает в яму в надежде отлежаться там.

Как только гул обстрела стихает, наёмник начинает ругаться и продолжает выкапывать себе укрытие. На каком конкретно направлении было снято видео, не уточняется.

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