Флешку с сотнями фотографий голых детей нашли у монтажника интернет-сетей

Служба внешней разведки обнаружила на флешке монтажника интернет-сетей сотни фотографий голых детей. Мужчина приехал устанавливать оборудование в одну из столичных воинских частей. На КПП его попросили предъявить для осмотра все имеющееся оборудование.

На одной из флешек сотрудники Службы внешней разведки обнаружили множество удаленных файлов. Восстановив их разведчики пришли в шок. В памяти накопителя оказались сотни фотографий голых детей.

62-летнего педофила и его вещи сотрудники СВР передали приехавшим на место полицейским. Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у мужчины взялись материалы порнографического содержания.

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