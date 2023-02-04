В украинских соцсетях в субботу утром появились панические сообщения об отступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).
"Киев вообще в курсе ситуации? Почему не даёт помощь нашим ребятам? Так и будут отходить пока опять Купянск не окажется оккупирован? Мы этот ужас уже проходили", — возмущается одна из патриотично настроенных украинок.
Она также задаёт вопрос, где хвалёное оружие и почему его не дают всушникам, отмечая, что одной смелостью Россию не победить.
Один из российских военкоров подтверждает, что на всём протяжении фронта в районе Сватово-Кременной идут интенсивные бои. Военные армии России ведут наступательные операции пока локального характера, шаг за шагом уничтожая укрепрайоны ВСУ в лесопосадках.
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