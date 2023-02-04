МО РФ: российские военные выбили ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

Российские военные выбили боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с западных окраин посёлка Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ.

Также в ведомстве уточнили, что всего потери противника на Купянском направлении составили более 30 человек.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108-ми районах, российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников, три снаряда РСЗО и одну ракету "Точка-У", добавили в Минобороны.