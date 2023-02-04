Маляр: Россия бросила все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута

Российские военные бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута (Артёмовска). Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале, кратко резюмируя итоги уходящей недели.

Она также добавила, что ВС РФ развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Однако, по её словам, успеха они не добились благодаря стойкости бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ).

Добавим, ранее сегодня в украинских соцсетях появились панические сообщения об отступлении ВСУ на участке Сватово-Кременная.